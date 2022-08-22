Video: Çin'in Tekstil Kenti Yılın İlk Yarısında Sağlam Bir Büyüme Kaydetti

YİN XİAOSHENG, Xinhua muhabiri: "Çin, dünyanın en büyük tekstil ve kıyafet üreticisi ve ihracatçısı. Ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Shaoxing'deki Keqiao bölgesi, 2021'de toplam cirosu 300 milyar yuanı (yaklaşık 44,5 milyar ABD doları) aşan ve dünyanın toplam tekstil...

YİN XİAOSHENG, Xinhua muhabiri:

"Çin, dünyanın en büyük tekstil ve kıyafet üreticisi ve ihracatçısı. Ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Shaoxing'deki Keqiao bölgesi, 2021'de toplam cirosu 300 milyar yuanı (yaklaşık 44,5 milyar ABD doları) aşan ve dünyanın toplam tekstil hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturan dünyanın en büyük profesyonel tekstil pazarı olan Çin'in tekstil kenti olarak biliniyor. Ayrıca Keqiao'daki baskı ve boyama endüstrisinin üretim kapasitesi, tüm ülkenin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

1997 ve 2008'de iki finansal krizi atlatan Keqiao, toplam ihracat hacminin 2013'te 10 milyar ABD doları geçmesinden bu yana kalkınma ivmesini iyi yönde sürdürüyor. Şimdi, Rusya-Ukrayna çatışması, Kovid-19 pandemisi ve artan toplu mal fiyatları ile karşı karşıya kalan bu dünya tekstil kenti, yeni zorluklarla nasıl başa çıkacak? Gelin, buradaki girişimcilerin neler söylediklerine kulak verelim."

YANG LAİRONG, Zhejiang Jinchan Perdeleri Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Yılın başından beri eşi görülmemiş güçlüklerle karşılaştık. Ancak bu şartlar altında, hala kendimize güvenimiz tam. Özellikle sınır ötesi e-ticarette bu yıl bir miktar büyüme kaydettik. Ayrıca iç pazardaki satışlarımıza gelince, bu yıl yüzde 50 artış olacağı tahmin ediliyor. Perde yapmaya odaklandıkça, perdeleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz."

ZHOU XİN, Zhejiang YVES Giyim Limited Şirketi CEO'su:

"Bu yılın ilk yarısındaki satışlarımız, geçen yılın tamamındaki satışlarla aynı seviyede gerçekleşti. İyi satış performansımızın başlıca nedeni, ürünlerimizin çoğunlukla Avrupa'da İtalya'ya ihraç ediliyor olması. İtalya'nın kendisi, hız ve yeniliğe önem veren dünyanın moda başkenti. Ayrıca, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin sefer sıklığı ve hızından dolayı, Çin, özellikle de Zhejiang eyaletinin Shaoxing kenti, Çin-İtalya kıyafet ticaretinde önemli bir bağlantı olarak kabul ediliyor. ve İtalya aracılığıyla, ürünlerimizden daha fazlasını Avrupa'daki diğer ülkelere ihraç edebiliyoruz. Yani, eğer bana güvenim olup olmadığını sorarsanız, elbette var. Böyle bir sanayi zincirinin dünyanın başka hiçbir ülkesinde veya kentinde var olduğunu düşünmüyorum."

Dünya tekstil endüstrisinin örnek bir kümesi olarak Shaoxing'in Keqiao bölgesi, 192 ülke ve bölgeyi kapsayan bir satış ağı ile kimyasal elyaf, baskı ve boyama, kumaş, giyim ve ev tekstili dahil olmak üzere tam bir tekstil endüstrisi zincirine sahip. Keqiao bölgesinde ihracat ticaret hacmi, 2019'dan 2021'e kadar toplam 12,58 milyar ABD dolarından 16,85 milyar ABD dolarına yükselirken, 2022'nin ilk yarısında 9,63 milyar ABD dolarına ulaştı.

HUANG YONG, Shaoxing Mulinsen İthalat ve İhracat Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Daha çok tekstil dış ticareti ile ilgileniyoruz. ve biz işletmeler arası bir şirketiz. Hükümetin büyük yardımı oldu. Vergi iadesini örnek vermek gerekirse, şirketimiz, genellikle 1,5 iş günü içerisinde, Keqiao'da ise ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde iadeyi alabiliyor. İşletmeler üzerindeki finansal baskıyı azaltmak için bu gerçekten büyük bir yardım. Ayrıca, Keqiao'da hükümet ve işletmeler arasında her ay yüz yüze istişareler yapılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shaoxing'den bildiriyor.