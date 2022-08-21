Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor Güncel Haberler Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'ın Gongliu ilçesindeki köylüler bir tür geleneksel Çin tıbbı bitkisi olan sarı kantaronu hasat etmekle uğraşıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'ın Gongliu ilçesindeki köylüler bir tür geleneksel Çin tıbbı bitkisi olan sarı kantaronu hasat etmekle uğraşıyor. ZHU SHUANGTANG, Gongliu ilçesindeki Çin tıbbı bitkisi dikim alanı çalışanı: "Yaklaşık 2.000 mu (yaklaşık 133 hektar) alana sarı kantaron diktik. Fidenin dikiminden, taşınmasına bir dizi aşamadan sonra şimdi bitkiler hasat dönemine girdi. Buradaki işçiler bitkileri hasat etmek için hazır. İş, iki ay içinde bitecek." Bu yıl Gongliu ilçesinde, Çin tıbbı için bitki yetiştirme sektörünü geliştirmek adına büyük çaba sarf edildi. İlçedeki toplam şifalı bitki ekim alanı 70.000 mu'yu (yaklaşık 4.666 hektar) aşmış durumda. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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