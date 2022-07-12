Video: Çin Destekli Güneş Enerjisi Tarlası, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Elektrik Sıkıntısını Azaltmaya Yardımcı Oluyor - Haberler

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Video: Çin Destekli Güneş Enerjisi Tarlası, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Elektrik Sıkıntısını Azaltmaya Yardımcı Oluyor

Xinhua - Güncel
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Video: Çin Destekli Güneş Enerjisi Tarlası, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Elektrik Sıkıntısını Azaltmaya Yardımcı Oluyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de hizmete sokulan Çin destekli fotovoltaik enerji santrali, ülkedeki elektrik sıkıntısının azalmasına yardımcı oluyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de hizmete sokulan Çin destekli fotovoltaik enerji santrali, ülkedeki elektrik sıkıntısının azalmasına yardımcı oluyor.

15 megavat kurulu kapasiteye sahip güneş tarlası, Çin Enerji Mühendisliği Grubu'na bağlı Tianjin Elektrik Enerjisi Kurulumu Limited Şirketi tarafından inşa edildi.

EMMANUEL-BORİS YANDOUANDJİ, Güneş enerjisi santrali çalışanı:

"Bu işin bize çok faydası oldu. Aileme yardımcı oldu. Evliyim ve iki çocuğum var. İş sayesinde evimin kirasını ödüyorum, sağlık sorunlarını hallediyorum ve gıda temin edebiliyorum."

ERİC BANGALA, Güneş enerjisi santralinin elektrikçisi:

"Burada beş aydır Çinlilerle beraber çalışıyorum. Çinli meslektaşımla çalışırken, harika teknolojiler öğreniyorum."

ZHANG ZHİGUO, Güneş enerjisi santralinin proje müdürü:

"Fotovoltaik enerji santrali buradaki yerel koşullara uygun olarak inşa edildi. İnşaat süresi kısa sürdü ve acil elektrik kesintisi sorununu çözmek için santral hızla kullanıma sokuldu. İnşaat sırasında yerel halk için yaklaşık 700 istihdam sağladık ve yenilenebilir kaynakları tam olarak kullanmaları ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeleri için becerilerini geliştirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangui'den bildiriyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Afrika Güneş Güncel Haberler

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