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Varank ve Szijarto, Medicor Yatırım Projesi Açılış Töreninde Basın Açıklaması Yaptı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto, Ankara'da gerçekleşen Medicor Yatırım Projesi Açılış Töreni'nde ortak basın açıklaması düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto, 'Medicor Yatırım Projesi Açılış Töreni'nde ortak basın açıklaması düzenledi.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Varank Macaristan Güncel Haberler

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