Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Engellilere Umut Oluyor

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan engellilerin umudu oluyor. Dernek, engellilere akülü sandalye yardımı yaparak onların hayatını kolaylaştırıyor.

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan engellilerin umudu oluyor.

Yıllardır sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan engelli vatandaşların yanında olan Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaptığı yardımlarla engellilerin adeta umudu oluyor. İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesinde, geçirdiği havale nedeniyle felç olan 24 yaşındaki Murat Dağ'ın sesine ses veren Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kendisinin çok istediği akülü sandalyeyi teslim etti. Murat Dağ'ın çalmadığı kapı kalmadığını ifade eden dernek yetkilileri, "Murat kardeşimiz son çare olarak Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bir video atmış. Videoda, "Vanlı Amcan, iki sefer düştüm çenemi kırdım. Yürüyemiyorum. Ailemin akülü sandalye alacak parası yok' dedi. Bizde duyarsız kalmadık ve akülü sandalyeyi kendisine teslim ettik" dedi.

Yine Iğdır'a bağlı Alibey köyünde Sıla Turgut isimli doğuştan engellinin akülü sandalye isteğini yerine getirdiklerini aktaran dernek yetkilileri, bu tür yardımların bundan sonra da devam edeceğini söylediler.

Akülü sandalyelerine kavuşan aileler ise Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür ettiler. - VAN