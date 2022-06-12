Sağlık Bakanı Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca'dan Van'daki depremle ilgili açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini belirtti.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

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AA / Mehmet Tosun - Güncel

Fahrettin Koca Tuşba Van Güncel Haberler

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