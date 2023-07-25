Van'ın Erciş ilçesinde çoban yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti
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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Düvenci köyünde hayvanları otlatan çoban Bülent Barut, yıldırım isabeti sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çobanın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde hayvanları otlatan çoban, yıldırımın isabet etmesi sonucu öldü.
Erciş'in Düvenci köyü sınırlarındaki Meydan Boğazı Yaylası'nda hayvanları otlatan 25 yaşındaki çoban Bülent Barut'a yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Barut'un yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Barut'un cenazesi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel