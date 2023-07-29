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Van'ın Erciş ilçesinde bir ev yandı

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Van'ın Erciş ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde Mehmet Yiğin'e ait evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın odunluk, samanlık ve depo bölümlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın söndürüldü. İtfaiye eri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir ev yandı.

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde Mehmet Yiğin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle odunluk, samanlık ve depo olarak kullanılan bölümlere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan itfaiye eri, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkan yangın ise itfaiye ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Olayda söz konusu ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

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