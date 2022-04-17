Van'da zorlu kışı atlatan besiciler koyunlarını meralara saldı

Hayvan varlığıyla öne çıkan Van'da besiciler, zorlu geçen kışın ardından koyunlarını meralarda otlatmaya başladı.

Karların erimesiyle doğanın canlandığı Özalp ilçesinde, yeşilin tonlarıyla bezenen zengin floraya sahip meralar, hayvan sürüleriyle şenlendi.

Zorlu kış koşullarında özenle baktıkları koyunları ilçenin bereketli meralarına bırakan besiciler, yemden de tasarruf etmeye başladı.

Koyunlarını meraya bırakan besici Menderes Erçakan, kasım ayından bu yana ağıllarda besledikleri koyunların meralara çıkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Geçen yıl yaşanan kuralıktan dolayı bu yıl yem ve arpa fiyatlarının arttığını belirten Erçakan, "Bu yıl kış çok çetin geçti. 6 ay çok zorlu geçti. Hayvanların bakımı bu yıl maliyetlerden dolayı besicileri çok zorladı. Bu yıl hem kar çok yağdı hem de yağmur. İnşallah bereketli bir yıl olacak." dedi.

Besicilerden Ahmet Karasu ise merada otlayan hayvanların etinin daha lezzetli, süt veriminin de daha yüksek olduğunu ifade ederek, koyunların meraya çıkmasıyla maliyetin düştüğünü dile getirdi.