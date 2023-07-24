Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Van'da yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddia edilen 12 kişiden 3'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN