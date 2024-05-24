Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig son hafta maçları! #9917 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçları yaklaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları merakla bekleniyor. Bu önemli maçların tarihleri ve saatleri futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Trendyol Süper Lig son hafta maçları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig son hafta maçları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarın

  • 20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

Trendyol Süper Lig son hafta maçları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

25 Mayıs Cumartesi

  • 16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
  • 19.00 Sivasspor - Kayserispor

Trendyol Süper Lig son hafta maçları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

26 Mayıs Pazar

  • 19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
  • 19.00 Konyaspor - Galatasaray
  • 19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
  • 19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
  • 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
  • 19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
  • 19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig son hafta maçları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trendyol Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title