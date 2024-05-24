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Benzine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları! 24 Mayıs benzine indirim var mı?

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24 Mayıs tarihli güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını ve indirimlerin ne zaman geçerli olacağını araştırıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyor. Benzine ve motorine indirim gelip gelmediği, ne zaman yürürlüğe gireceği konusu gündemde. Peki, Benzine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları! 24 Mayıs benzine indirim var mı?

Benzine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları! 24 Mayıs benzine indirim var mı? Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı, ne zaman gelecek? 24 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim beklenirken güncel akaryakıt fiyatları açıklandı.

Benzine indirim geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları! 24 Mayıs benzine indirim var mı?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 40.23 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL

Motorin litre fiyatı: 41.16 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL

Motorin litre fiyatı: 41.44 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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