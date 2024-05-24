Sokak hayvanları yasa tasarısı! Sokak hayvanları uyutulması ne demek? Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme nedir?

Sokak hayvanları uyutulması ne demek? Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme nedir? Sokaklardaki başıboş köpekler için yapılacak düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sokak hayvanları yasa tasarısı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SOKAK HAYVANLARI YASA TASARISI

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak.

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL OLACAK?

Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak.

Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.

SOKAK HAYVANLARI UYUTULMASI NE DEMEK?

Sokak köpeklerinin uyutulması, köpeğin acısız bir şekilde öldürülmesi anlamına gelir. Hayvan ötanazisi, hayvanları öldürme ya da aşırı tıbbi müdahaleleri durdurarak doğal ölümlerine izin verme sürecidir. Bu yöntemler, hayvanın minimum ağrı ve rahatsızlık yaşaması için tasarlanmıştır. Hayvan ötanazisi, haşere kontrolü ve hayvan katliamından farklıdır, ancak bazı durumlarda aynı prosedürler uygulanabilir.

SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME NEDİR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak. Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.