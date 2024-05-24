Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun mu? Araştırılıyor. Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimlerinin açıklanması beklenirken, bir yandan da talep toplama süreci tamamlanan Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun mu? Merak ediyor. Peki, Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun mu? Onur Yüksek Teknoloji helal mi, caiz mi? OZYSR halka arzı detayları!

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı katılım endeksine uygun olarak talep toplamaktadır. Buna göre Onur Yüksek Teknoloji halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından uygun görülmektedir.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ DETAYLARI

Onur Yüksek Teknoloji'nin halka arzı kapsamında talepler 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak. Şirketin halka arz fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası - Tamamen Eşit Dağıtım)

2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL).

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (396 TL).

2.9 Milyon katılım - 7 Lot (346 TL).

3.3 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL).

3.7 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL).

4.1 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL).

4.5 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL).

4.9 Milyon katılım - 4 Lot (198 TL).