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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

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FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? FED'in Haziran ayındaki faiz kararı toplantısı hakkında araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı ne zaman alınacak? Toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek?

ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı toplantısı gündemde. Faiz kararı ne zaman alınacak, toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek soruları merak konusu oldu. FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Haziran ayı faiz kararını, 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği karar, toplantının ikinci günü olan 12 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00 - 22:00 arasında duyurulacak.

Fed'in önceki faiz kararında faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit bıraktığı ve bu kararı oybirliği ile aldığı biliniyor. Bu doğrultuda, yatırımcılar ve piyasa analistleri, Fed'in bir sonraki adımını yakından takip ediyor. Yılın geri kalanında ise Fed'in faiz toplantıları 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek

Emir Ceran
Emir Ceran
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