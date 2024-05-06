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Van'da 94 Kilogram Külçe Altın ve Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs'ta il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 94 kilogram gümrük kaçağı külçe altın, 2 bin 190 paket sigara, 72 elektronik sigara, 26 elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve hafıza kartı, 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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