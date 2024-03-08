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Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenledi

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonunda Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, başta şehit anneleri, eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayarak, kadınların yaşamın her alanında yer aldığını söyledi.

Kentin imarı, inşası ve ihyasında kadınların büyük emekler harcayarak çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"İlimizde sosyal politikalardan kültür turizme, kırsal alandan spora, yaşamın her alanında çok iş yapılıyor, güzel değerler üretiliyor. Kütüphanelerden kreşlere, etüt merkezlerinden okullara, kültür merkezlerinden, spor alanlarına kadar hepsi kadınların işlerini kolaylaştırılacak işler. Kadın, toplumumuzda ve ailede önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik, kültürel gelişmemizde büyük rolü vardır. Kadınlarımızın aklından, yeteneğinden ve zekasından faydalandığımızda Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlayacaktır. Çünkü kadının gücü Türkiye'nin gücü demektir. Onların önündeki engeller hızla kaldırılıyor. Türkiye bu konuda da örnek bir ülke."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Fekiye Teyran için bestelenen şarkıyı okudu.

Program, kadınlara karanfil dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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