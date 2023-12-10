Van-Bahçesaray karayolunun 84. kilometresine düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altında alan kar yağışı, Van'ın yüksek kesimlerinde tipi ile birlikte etkili oluyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptıkları sıra Van-Bahçesaray yolunun 84. kilometresine çığ düştü. Kısa süreli kapanan yolda ekiplerin çalınmasıyla yol ulaşıma açıldı. Sis ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken karları temizliyor.

Van-Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele

VAN - Van-Bahçesaray karayolunun 84. kilometresine düşen çığ, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altında alan kar yağışı, Van'ın yüksek kesimlerinde tipi ile birlikte etkili oluyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'in 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptıkları sıra Van-Bahçesaray yolunun 84. kilometresine çığ düştü. Kısa süreli kapanan yolda ekiplerin çalınmasıyla yol ulaşıma açıldı. Sis ve tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken karları temizliyor.