Valneva, Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu - Haberler

Fransa- Avusturya ortaklığıyla kurulan Valneva şirketi, ürettiği Kovid-19 aşısının AB ülkelerinde kullanımı için resmi pazar onay başvurusunu yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), konuyla ilgili açıklamasında, şirketin başvurusunun ardından değerlendirme sürecinin ilerlediğini bildirdi.

EMA, daha önce Valneva aşısı için ön değerlendirme süreci yürütüldüğü için başvuru sonrasındaki değerlendirmenin hızlı ilerleyeceğini duyurdu.

Valneva, Kovid-19 aşısının mayıs ayında kullanıma hazır olabileceğini bildirmişti.

Şirketin CEO'su Franck Grimaud, mart ayındaki açıklamasında, EMA'dan nisan sonunda nihai onay alındığı takdirde aşının mayısta Avrupa kıtasına ilk dağıtımının yapılabileceğini söylemişti.

Valneva'nın Kovid-19 aşısı mRNA bazlı olmayan inaktif virüs teknolojisiyle geliştirildi. Şirket, aşının antikor bakımından mRNA bazlı Kovid-19 aşılarıyla aynı seviyede ve Delta ile Omicron varyantlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

AB, Valneva'nın aşısından 60 milyon doz için almak için anlaşma yapmıştı.

EMA, şu anda Valneva dışında yine Fransız şirketi Sanofi tarafından Kovid-19 aşısı için yapılan pazar onayı başvurusunu değerlendiriyor.

EMA, şu ana kadar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna ve Novavax'ın aşılarına onay verdi.