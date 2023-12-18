Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik'te ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, beraberinde Mülkiye Müfettişleri İlker Özerk Özcan ve Soner Zeybek, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Şehit Piyade Er Mutlu Saydam Hudut Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Komutanlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, askeri personele çalışmalarında başarı diledi.

Beraberindekilerle Derecik Gümrük Kapısına geçen Çelik, burada incelemelerde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Abdulkadir Işık'ı makamında ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, daha sonra Umurlu İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni yapılan yüzme havuzu ve ilçe stadında inceleme yapan Çelik, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülfü Eren Can'ı ve ilçe şehitliğini ziyaret etti.