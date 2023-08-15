Vali Hüseyin Aksoy Aydın'a Veda Etti

Aydın'da 3 yıl 2 ay görev yapan Vali Hüseyin Aksoy, verdiği yemek ile Aydın'a veda etti. Vali Aksoy'un döneminde ilde yapılan önemli yatırımlar slayt eşliğinde gösterildi. AK Partili Milletvekilleri, hizmetlerinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti. Vali Aksoy, 22 yıldır kesintisiz olarak valilik görevini sürdüren ender isimlerden biri olduğunu belirtti. Aydın'da yapılan yatırımlar ve pandemi dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Aksoy, herkese teşekkür etti.

Aydın'da 18 Haziran 2020 günü göreve başlayan ve son kararname ile Eskişehir Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, verdiği yemek ile Aydın'a veda etti. Aydın'da 3 yıl 2 ay görev yaptığını ve bu süreç içerisinde oldukça başarılı işlere imza attıklarını kaydeden Vali Aksoy, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

Aydın'daki bir otelde düzenlenen veda yemeğinde Vali Aksoy döneminde ilde yapılan önemli yatırımlar slayt eşliğinde davetlilere gösterildi. Aydın merkezin yanı sıra 17 ilçede önemli yatırımların gerçekleştirildiğinin görüldüğü veda yemeğinde konuşan AK Partili Milletvekilleri, hizmetlerinden dolayı Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür ettiler.

Valilik görevini 22 yıldır kesintisiz sürdüren isim

Çalışma hayatı başarılarla dolu olan ve Cumhuriyet tarihinde 22 yıl kesintisiz olarak valilik görevini sürdüren ender isimlerden biri olan Vali Hüseyin Aksoy, 2001 yılında Muğla'da başlayıp sırasıyla Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli ve Aydın'da sürdürdükten sonra Eskişehir Valiliği'ne atandı.

"Saat 10: 00'da Aydın'a veda ediyorum"

Konuşmasına Allah'a şükrederek başlayan Vali Hüseyin Aksoy, "18 Haziran 2020 tarihinde başladığım Aydın Valiliği görevinden yarın saat 10: 00 itibariyle ayrılacağım. Aydın benim 6 vilayetim. Muğla Valiliği ile başladığım valilik görevimde sırasıyla Mersin ve Samsun ilerinde ortalama 4 yıl 3 ay vazife yaptım. Daha sonra Diyarbakır'da 2 yıl 9 ay çalışıp Kocaeli'ne atandım. 3 yıl Kocaeli'nde görev yaptıktan sonra geldiğim Aydın'da da 3 yıl 2 ay görev yapmanın onurunu eriştim. Böylesi bir şehirde görev yaptığım için Allaha şükrediyorum. İlimizde ve ilçelerimizde elimizden geldiğince Aydın'ın kalkınması için gayret ettim" dedi.

"Pandemi döneminde ihracatı şahlandırdık"

Göreve gelir gelmez pandeminin başladığını ve 1.5 yıl süren pandemi döneminde Aydın'daki kurum müdürleri ve resmi ve sivil toplum örgütleri ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, "Hepiniz bildiğiniz üzere1.5 yıl pandemi süreci yaşadık. Üretimin ve hizmetlerin aksamaması, sanayide alışmaların devam etmesi için odalarımızda birlikte hareket ettik. O dönemde Aydın'ın ihracatı 1 milyar doları aştı. Şimdi Aydın ihracatta 1.5 milyara doğru hızla ilerliyor. Aydın'ın gündeminde olan pek çok işin ihalesi benim döneminde gerçekleşti. Şehir Hastanesi, Aydın-Denizli otoyolu, Sarıçay Barajı gibi ihalesi yapılan önemli yatırımlar bunlardan bazıları. Bölgenin gelişmesi ve kalkınması adına Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) önemli çalışmalar yaptı. Sadece ekonomik değil kültürel değerlerin korunması adına da önemli işler yaptık. Turizm potansiyelinjn daha iyi bir noktaya taşınması içjn turizm çalıştayı yaptık. Sağlıktan eğitime, tarımdan sulamaya kadar her alanda adında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Başta YİKOB olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Eşi Hülya Aksoy'a ayrıca teşekkür etti"

İlin kalkınması adına ekonomik ve kültürel çalışmalara devam ederken sosyal çalışmalara da ihmal etmediklerini kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy'un emeklerine dikkat çekti. Vali Aksoy, "Sosyal çalışmalara ihmal etmedik. Değerli eşim Hülya Hanım koordinatörlüğünde belli yaşın üzerindeki 417 bin hanıma hedef kitle belirledik 365 bin kadına 1.5 yıl içinde ulaştık. Bu doğrultuda Sağlık Müdürü'ne ve ekiplerine de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda bir kadınımız dahi erken teşhis yöntemi ile kurtarılmış ise bizim için önemli sonuçtur. Bunun yanında Sağlık Müdürlüğü nezdinde engelli veri bankasını oluşturduk" diyerek destek olan herkese teşekkür etti.

Her görevin sonu olduğunu ve Aydın'daki görev süresinin dolduğunu belirten Vali Aksoy "Ülkemizin 7 vilayetinde görev yapmak pek çok kimseye nasip olmayacak bir onurdur. İnşallah Eskişehir'de halkımızın sorunlarını çözme gayreti içinde çalışmalarıma devam edeceğim" diyerek konuşması sonunda herkesle tek tek vedalaştı. - AYDIN