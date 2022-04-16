Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencileri ziyaret etti - Haberler

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Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencileri ziyaret etti

AA - Mesut Varol - Güncel
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Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencileri ziyaret etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi.

VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Meral Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri bünyesindeki koruma ve bakım altındaki öğrencileri ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bilmez'e, ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Afet Özkan da eşlik etti.

AA / Mesut Varol - Güncel

Emin Bilmez, Çocuk, Van, Güncel, Haberler

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