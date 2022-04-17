Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı
AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen çatı ustası ağır yaralandı.
BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen çatı ustası ağır yaralandı.
Kızılcasöğüt Beldesinde T.C.'ye ait evin çatısında kiremit değiştiren çatısı ustası H.H.S. (50) dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.H.S., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Sunal - Güncel