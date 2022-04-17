Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı

AA - Orhan Sunal - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta tamir ettiği çatıdan düşen usta ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen çatı ustası ağır yaralandı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen çatı ustası ağır yaralandı.

Kızılcasöğüt Beldesinde T.C.'ye ait evin çatısında kiremit değiştiren çatısı ustası H.H.S. (50) dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.H.S., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Kızılcasöğüt, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title