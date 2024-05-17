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Robin van Persie Heerenveen'in yeni teknik direktörü oldu

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Hollanda Eredvisie ekibi Heerenveen, eski Fenerbahçe futbolcusu Robin van Persie'yi teknik direktörlük görevine getirdi. Van Persie, kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı ve kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.

Hollanda Eredvisie ekibi Heerenveen, Robin van Persie'yi teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Robin van Persie, kariyerinde ilk kez birinci adam olarak görev yapacak.

"HARİKA BİR KULÜP"

Robin van Persie, imzasının ardından, "Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip harika bir kulüp. Kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmak harika bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

2015-2016 sezonun başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Robin van Persie, sarı-lacivertlilerde 87 resmi maçta 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Robin Van Persie Fenerbahçe Hollanda Van Futbol Spor Haberler

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