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Uşak'ta orman gönüllülerine eğitim verildi

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Uşak'ta orman gönüllülerine eğitim verildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman gönüllüsü olmak için başvuruda bulunan 121 kişiye eğitim verildi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman gönüllüsü olmak için başvuruda bulunan 121 kişiye eğitim verildi.

Belediye Kültür Sarayında düzenlenen eğitimde Banaz Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen ve kurum personeli, orman yangınları, ekipman gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından katılımcılar, sınava tabi tutuldu.

Sınavda başarılı olanlara sertifika verileceği bildirildi.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Cihan Türkmen, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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