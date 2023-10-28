Uşak'ta Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
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Uşak'ta, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Uşak'ta, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Güncel