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Ürdün Kralı ve Umman Sultanı, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yaptı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. İki lider, Filistin davasının öncelikli olduğunu ve adil bir çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'ye düzenlenen saldırıları ele alarak uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, resmi bir ziyaret için ülkede bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin davasının öncelikli oluşuna dikkati çeken iki lider, Filistin konusunda işgali bitirecek, Filistin halkının meşru haklarını karşılayacak adil bir çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıma kararını memnuniyetle karşılayan iki lider, bunu "barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğunu doğrulamak için önemli ve gerekli bir adım" olarak değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıları da ele alan ikili, saldırıların durdurulması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmesi gerektiğini belirten iki lider, Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'yı ayırma çabalarını reddettiklerini ifade etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, daha sonra, Kral Abdullah'ın davetiyle geldiği ve 2 gün süren ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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