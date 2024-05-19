Üye Girişi
Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı: UNRWA'ya Yönelik Suikast Girişimi Başarısız Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail tarafından UNRWA'ya yönelik siyasi suikast çabalarının boşa çıktığını ve asılsız suçlamalar olduğunu belirtti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Gazze'deki insani durumu anlattı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik siyasi suikast çabalarının boşa çıktığını ve ona karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Başkent Amman'ı ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Safedi, Gazze'de durumun henüz felaket olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Safedi, UNRWA'nın rolünden vazgeçilemeyeceğini yada da ha başka bir kurumla değişiminin mümkün olmadığını vurguladı.

UNRWA'nın önemine işaret eden Safedi, "UNRWA'ya yönelik suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı ve siyasi olarak UNRWA'ya yönelik suikast girişimi de başarısız oldu." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında söz alan Lazzarini, Gazze'deki insani duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'ne yardımlar damla damla ulaşıyor, halkın yarısı yollarda ve göç etmeye mecbur. Yarım milyon insan da yıkık evlerde yaşıyor, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ya da güneyinde insanların gidebileceği güvenli bir yer yok. UNRWA'nın 198 görevlisi savaş sırasında öldürüldü, 160 merkezimiz tamamen yıkıldı ya da kısmi olarak hasar gördü."

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Ürdün Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı

Çakma Atatürk, 19 Mayıs'ı da boş geçmedi! Zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title