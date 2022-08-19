Ürdün'de Yeşil Dönüşüm Sürerken Çin'in Yeni Enerji Araçları Daha Fazla Rağbet Görüyor

Maliyet etkinliği, genel eğilimleri belirleyen tasarımı ve elektrikli araçlardaki en ileri teknoloji ile Çin'in yeni enerji otomobillerine, dünyanın geri kalanı gibi daha yeşil bir geleceği arayan Ürdünlüler arasında rağbet artı yor.

AMMAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- 45 yaşındaki Ürdünlü Azmi Ahmad, Arap ülkesinde akaryakıt fiyatlarının bu yıl 5'inci kez artmasıyla, kısa süre önce benzinli otomobilini Çinli bir markanın yeni enerjili aracı (NEV) ile değiştirdi. Ahmad, Xinhua'ya başkent Amman'da verdiği röportajda, "Benzine her ay yaklaşık 160 Ürdün dinarı (225 ABD doları) harcıyordum şimdi Skywell elektrikli otomobili bana ayda sadece 20 dinara mal oluyor" dedi. Bir başka Çinli otomobil üreticisi Changan'dan bir NEV satın alan Wesal Hassan'ı ise en çok, sekiz yıllık otomobil bataryası garantisi ve yenilikçi güvenlik teknolojileri cezbetmiş. NEV aracının tek bir şarj ile 300 kilometre yol katedebildiğini kaydeden Hassan, güçlü performanstan ve yılda akar yakıt faturasında en az 1.500 dinar tasarruf sağlayan enerji tasarrufu avantajından memnun.

Changan'ın satış müdürü Yehya Shanti, Amman'ın Mekke Caddesi'ndeki galeride Xinhua'a, "Bu Changan NEV modelini Ürdün pazarına geçen yıl sunduk ve 500 adet satıldı... Şimdi bekleme listemizde 1.000 adet var ve yıl sonundan önce müşterilere teslim edilmesi bekleniyor" dedi. Çin'in NEV markaları, maliyet etkinliği, genel eğilimleri belirleyen otomobil tasarımı ve daha yeşil bir gelecek arayan Ürdün'e katkı yapan elektrikli araçlardaki en ileri teknoloji gibi avantajları nedeniyle Ürdün'ün otomobil pazarında giderek daha fazla rağbet görüyor. Şirketi Changan'ın yetkili satış bayiliğine 2013'te başlayan ve Ürdün genelinde dört şubeye genişleyen Shanti, "Halen Ürdün'de 13 farklı Çinli NEV markası bulunuyor. Toplamda yerel pazar payının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor" dedi. Skywell'in yetkili temsilcisi Moayyad Nasir, pazarın Avrupa, Kore, Japon ve Amerikan markalarıyla doygun olması nedeniyle Çin araçları bayiliğinin başlangıçta belirsizlikle dolu olduğunu hatırlattı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir otomobil galerisinde insanlar, Çinli otomotiv üreticisi Changan'ın ürettiği araçları inceliyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Nasir, "Daha sonra yüksek talep bize büyük sürpriz oldu. Bu Çin'in NEV markalarının yerel pazarda, güvenilirlikleri, fiyatının uygun olması ve uzun vadeli servisi ile kabul gördüğü anlamına geliyor... Tüm 2022 modelleri tükendiği için mevcut siparişler 2023 modelleri için veriliyor" diye ekledi. Shanti ise Çin NEV'lerine ve Ürdün'de sektörün parlak geleceğine olan güçlü güvenini ifade ederken, "Bu yıl, yakıt fiyatlarındaki küresel artış ve insanların çevre dostu bir yaşam tarzı arayışıyla hızlanan NEV'lere yönelik talebin hızla arttığını görebiliyoruz" dedi. Ürdün Serbest Bölge Yatırımcı Komisyonu tarafından Ağustos ayı başlarında yayınlanan rakamlar, bu beklentiye paralel olarak, Ürdün'deki elektrikli araçların gümrük işlemle rinin 2022'nin ilk yedi ayında 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 227 arttığını gösterdi.

Ürdün hükümeti de, NEV'ler için vergi ve gümrük indirimleri sağlayıp araç şarj istasyonlarının kurulmasını destekleyerek insanları yeşil bir vizyona dönmeye teşvik ediyor. Ürdün'ün Enerji ve Madenler Düzenleme Komisyonu'na göre, Ağustos ayı itibarıyla ülke çapında 80'den fazla araç şarj istasyonunun işletme lisansı prosedürleri tamamlanırken, evlerde elektrik sayaçlarının kurulumu için 1.700'den fazla onay verildi.