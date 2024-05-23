Ürdün'de düzenlenen 'Tetikte Aslan' askeri tatbikatı sona erdi

Ürdün'de 33 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan" askeri tatbikatı sona erdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatının son kısmı, Ürdün ordusunun Zerka kentindeki askeri sahada gerçekleştirildi.

ABD'nin de yer aldığı 33 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata 10 Arap ülkesi iştirak etti.

"Tetikte Aslan" askeri tatbikatı 12 Mayıs'ta başlamıştı.

Ürdün Ordu Sözcüsü Albay Mustafa el-Hayari, tatbikata katılan ABD güçleri sözcüsüyle birlikte 12 Mayıs'ta başkent Amman'da yer alan Kral 2. Abdullah Özel Operasyonlar Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında askeri tatbikatın, Ürdün'ün tüm bölgelerinde gerçekleştirileceğini ve söz konusu tatbikatın bölgesel gelişmelerle hiçbir ilgisinin olmadığını söylemişti.

"Tetikte Aslan" tatbikatının bu yılki yoğun katılımla sayısıyla Orta Doğu'nun en büyük tatbikatı olma unvanını kazandığı belirtilmişti.

Ürdün'de 2011'de ilk kez düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.