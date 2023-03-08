UNICEF: "Yaraların Sarılması Yıllar Alabilir"
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VOA Türkçe'ye konuşan UNICEF sözcüsü Joe English, "yaraların sarılması aylar ve hatta yıllar alabiliyor" diyerek depremzede çocuklara desteğin uzun vadeli sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
VOA Türkçe'ye konuşan UNICEF sözcüsü Joe English, "yaraların sarılması aylar ve hatta yıllar alabiliyor" diyerek depremzede çocuklara desteğin uzun vadeli sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu 'ruh sağlığı saatli bomba' uyarısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel