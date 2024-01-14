Ümraniye'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranları Çalındı

ÜMRANİYE'de, park halindeki lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları, güvenlik kameraları kaydetti.

Ümraniye'de birbiri ardına meydana gelen oto hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların birkaç olayda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, hırsızların park halindeki otomobillerin yanına kendi otomobilleriyle yaklaştıkları birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimliklerini tespit edilen şüpheliler; Onur T.(29), Muhlis Ç.(22) ve Sedat D.(32), Kadıköy ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhlis Ç.?nin daha önceden 11, Onur T.?nin 2, Sedat D.?nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.