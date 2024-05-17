Üye Girişi
Haberler

UMKE, Gaziantep'te Tatbikatlarını Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı. Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, afet ve olağan dışı durumlarda kazazedelere müdahale tatbikatı yaptı. Tatbikatta terör saldırısı senaryosu da gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı.

Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, ilk olarak teorik eğitim aldı.

Alanında uzmanlar eşliğinde afet ve olağan dışı durumlarda kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale tatbikatı yapıldı.

Ekipler, tatbikatın son gününde senaryo gereği bir alanda yaşanan terör saldırısında yaralanan çok sayıda vatandaşa en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 6 dakikada kurdukları sahra hastanesinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumlarına göre ambulanslara hastanelere sevk etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri de tatbikatta hazır bulundu.

Öğrenciler de hocaları eşliğinde tatbikatın belirli alanlarına katıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, AA muhabirine, Gaziantep'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı.

Her zaman tüm senaryolara hazır olmaları gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Burada 244 personelimiz görev aldı. Biliyorsunuz deprem bölgesinde bir iliz. Yakın zamanda böyle bir tecrübemiz de oldu. Deprem anında bu UMKE ekiplerimizin nasıl ciddi görevler üstlendiklerini gördük. Buralardaki tecrübelerimizi de dikkate alarak yeni durumlara, yeni olağanüstü durumlara ve afetlere daha hazırlıklı olmak adına bu eğitimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bunun dışında diğer her türlü afet anına hazırlıklı olacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Tüm olağanüstü durumlarda ekibimiz her türlü zor şartlara uygun eğitimlerini çok ciddi bir şekilde buradaki pratikleriyle geliştirmiş oldular."

Tatbikata katılan personellere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Deprem Sağlık Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title