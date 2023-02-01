Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Rusya ve Belarus'a Yönelik Yaptırımlar Müzakereye Kapalı

CENEVRE, 1 Şubat (Xinhua) -- Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) Başkanı Stanislav Pozdnyakov'un Salı günü yaptığı açıklamalara yanıt veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya ve Belarus devlet ve hükümetlerine yönelik yaptırımlara ilişkin tutumunu yeniden teyit etti.

CENEVRE, 1 Şubat (Xinhua) -- Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) Başkanı Stanislav Pozdnyakov'un Salı günü yaptığı açıklamalara yanıt veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya ve Belarus devlet ve hükümetlerine yönelik yaptırımlara ilişkin tutumunu yeniden teyit etti.

IOC sözcüsü, "Rusya ve Belarus devlet ve hükümetlerine yönelik yaptırımlar müzakereye açık değil" dedi.

Sözcü ayrıca 9 Aralık 2022'deki son Olimpiyat Zirvesi toplantısında oybirliğiyle onaylanan kararları şöyle sıraladı: "IF (Uluslararası Federasyon) veya NOC (Milli Olimpiyat Komitesi) tarafından organize edilen veya desteklenen hiçbir uluslararası spor etkinliği Rusya ya da Belarus'ta düzenlenmeyecek. Herhangi bir etkinliğin ya da toplantının düzenlendiği tüm alan boyunca bu ülkelerin bayrağı, marşı, renkleri veya kimlikleri sergilenmeyecek. Hiçbir Rus ve Belarus hükümet veya devlet yetkilisi herhangi bir spor etkinliği ya da toplantısına davet veya akredite edilmeyecek."

Rus haber ajanslarına Salı günü açıklama yapan Pozdnyakov, "Ruslar, diğer tüm sporcularla tam olarak aynı koşullarda yarışmaya katılmalı. Özellikle Olimpiyat hareketi için tamamen kabul edilemez siyasi vurgular içeren herhangi bir koşul veya kriter hoş karşılanmaz" ifadelerini kullanmıştı.