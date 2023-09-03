Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nde Mor Üzüm Hasadı Yapıldı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde "Mor Üzüm" hasadı yapıldı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci günü, Antalya'da yetişen ve ismi yöre türkülerine dahi konu olmuş, "Mor Üzüm" hasadıyla başladı. Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan bir bağ evinde başlayan programa traktörle katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kokteyl alanında bulunan davetliler ve yöre halkı ile birlikte üzüm hasadı yapmak için kolları sıvadı. Kestiği üzüm salkımlarını hasır küfe ile şarahmanaya taşıyan Başkan Böcek, üzümlerden çıkan şırayı odun ateşinde kaynattı. Elde edilen pekmez dut yapraklarıyla davetlilere ikram edildi. Başkan ve davetliler etkinlik boyunca hep bir ağızdan bölge folklörüne ait "Mor Üzüm" türküsünü seslendirdi.

"Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişimini destekliyoruz."

Üzümlerin geleneksel yöntemlerle ezilerek şıra elde edilmesine olanak tanıyan şarahmanalar yerine bölgede faaliyet gösteren üreticilere teknolojik üzüm sıkma makineleri hediye ettiklerine vurgu yapan Muhittin Böcek "Yerelden Kalkınma projemiz çerçevesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve teknolojinin nimetlerini üreticilerimizin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Turizm ve tarımda bölgemizi daima ileriye taşımak öncelikli hedefimiz. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikincisinde de bizimle birlikte bu yola emeğini, gönlünü koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Demiroğlu bölgeye ait türküler seslendirdi

Bölge turizminin gelişmesinde büyük etkiye sahip olan Özgüven Vakfı'nın Başkanı Tolga Özgüven'in ev sahipliğinde gerçekleşen program, Berberoğlu House'da düzenlenen öğle yemeği ile devam etti. Yemekte yöresel lezzetleri deneyimleyen davetliler, bölgeye ait kaşık oyunlarını da keyifle izledi. Program çerçevesinde Kültür Bakanlığı mahalle sanatçısı Gülay Diri ve kendini Ormana kültür ve folklörünün tanıtımına adamış gönüllü bir vatandaş olarak tanımlayan Aydın Demiroğlu bölgeye ait türküler seslendirdi. Program yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış, sıra dışı tasarım ve malzeme tekniği ile İbradı bölgesinin karakteristik özelliklerini taşıyan düğmeli evler gezisiyle devam etti.

Mor üzüm hasadı ve İbradı programıyla eş zamanlı olarak festival alanında düzenlenen; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller söyleşiler ve yarışmalara yüzlerce kişi katılım gösterdi.

Gün boyunca devam eden programın ardından ünlü sanatçı Buray, en sevilen şarkılarını 2.Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali katılımcıları için seslendirdi. - ANTALYA