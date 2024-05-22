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Uluslararası Afet Film Festivali Ankara'da başladı

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ANDA Derneğince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF) Ankara'da başladı. Festivalde savaş, göç ve medya konuları ele alındı.

ANDA Derneğince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği "Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF)" Ankara'da başladı.

CSO Ada Ankara'da başlayan ve moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal'ın yaptığı festivalde, savaş, göç ve medya konuları ele alındı.

Festivale, konuk olarak Prof. Dr. Murat Erdoğan, Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, AA Foto Muhabiri Mustafa Deveci ile AA Foto Muhabiri Erçin Ertürk katıldı.

Deveci, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sırasında bölgede tanıklık ettiği olayları ve deneyimlerini paylaştı.

Ertürk ise bölgede takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı ile 6 Şubat depremlerinde edindiği deneyimleri izleyicilere aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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