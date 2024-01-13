Uludağ'da karla kaplı ormanlar ve kıvrımlı yollar
Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu. İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahalleleri yakınındaki dağın yamaçları da karla kaplandı. Ormanlık alanların içinden geçen Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden ve karla bütünleşen kıvrımlı 'S yolu' dronla görüntülendi.
Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ile karla örtülen ormanlar bütünlük oluşturdu.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.
İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahalleleri yakınındaki dağın yamaçları da karla kaplandı.
Ormanlık alanların içinden geçen Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden ve karla bütünleşen kıvrımlı "S yolu" dronla görüntülendi.