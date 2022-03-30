Ukrayna-Rusya Heyetleri İstanbul'da Masada
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Ukrayna savaşında beşinci haftaya girilirken, Ukrayna-Rusya heyetleri bu kez İstanbul'da müzakere masasına oturdu.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Ukrayna savaşında beşinci haftaya girilirken, Ukrayna- Rusya heyetleri bu kez İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde heyetler arasında yürütülen müzakereler öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflara seslendi
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