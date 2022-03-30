Ukrayna-Rusya Heyetleri İstanbul'da Masada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna-Rusya Heyetleri İstanbul'da Masada

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna savaşında beşinci haftaya girilirken, Ukrayna-Rusya heyetleri bu kez İstanbul'da müzakere masasına oturdu.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Ukrayna savaşında beşinci haftaya girilirken, Ukrayna- Rusya heyetleri bu kez İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde heyetler arasında yürütülen müzakereler öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflara seslendi

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title