Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanını görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldığı bildirildi. Yakovets'in yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Destek Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Yakovets'i görevden aldığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Zelenskiy'nin kararıyla görevden alınan Yakovets'in Devlet Özel Taşımacılık Hizmeti İdaresi Başkanı olarak atadığı belirtildi.
Zelenskiy, Yakovets'i Silahlı Kuvvetler Destek Kuvvetleri Komutanı olarak Mart 2024'te atamıştı.
Yakovets'in yerine göreve kimin getirileceği henüz açıklanmadı.