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TÜRKSOY Basın Ödülleri sahiplerini buldu

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 2023 yılı "Basın Ödülleri" Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 2023 yılı "Basın Ödülleri" Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Ödüller, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa etkinliklerinin kapanış programı kapsamında sahiplerine takdim edildi.

Törende, Azerbaycan'dan Medya Kalkınma Ajansı ve "Edebiyat ve Sanat" haber portalı, Kazakistan'dan Aigyn Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amangeldi Kurmet ve Khabar 24 Televizyonu çalışanı Merüyert Pambetova, Kırgızistan'dan Ulusal Televizyon ve Radyo Kurumu Başkanı Bolotbek Tillebayev ile AKİPress Haber Ajansı Baş Editörü Alina Sagınbayeva ödül aldı.

Özbekistan'dan "Medeniyet" Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dilbahor Hudayberdiyeva ile "Özbekistan 24" Televizyonu Müdür Yardımcısı Şunkor Choriyev'e, KKTC'den Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı'ya, Kuzey Makedonya'dan Time Balkan Genel Yayın Yönetmeni Seyyid Emin'e, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nden Gagauz Yazarlar Birliği Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Konstantin Kurtoğlu ile televizyon program yapımcısı Alyona Terzi'ye ve Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinema Devlet Komitesine ödül verildi.

Türkiye'den de araştırmacı yazar Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, program yapımcısı ve sunucusu Pelin Çift ile program yapımcısı ve sunucusu Esra Gezginci, TÜRKSOY Basın Ödüllerine layık görüldü.

Caşın, törenin ardından yaptığı açıklamada, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toprak bütünlüğünün sağlanması nedeniyle Azerbaycan'ı kutlayan Caşın, "Ödülümü kahraman şehitlere armağan ediyorum." dedi.

Gezginci de Şuşa'da olmaktan mutluluk duyduğunu, yaptığı programların TÜRKSOY tarafından ödüllendirilmesinden de gurur duyduğunu belirtti.

Gelecekte Karabağ'da, tüm Azerbaycan'da ve diğer Türk devletlerinde çekimler yapmak istediğini aktaran Gezginci, "Bugün aldığım ödülü Karabağ'da yitirdiğimiz askerlerimize ithaf ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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