Türkiye Savunma Sanayisinde Yerlilik Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 3'ncü Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi başladı.

Ankara'da düzenlenen 2 gün sürecek zirvenin açılışına, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü ve savunma sanayii sektör temsilcileri katıldı. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesine ulaştığını söyledi. Ata, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi listesine 4 Türk firmasının girmesinin, önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.

'PROJE HACMİ 90 DOLARA ULAŞTI'

Savunma sanayinin, 2002 yılında 1,3 milyar dolar seviyesinde olan ciro hacminin, 2022 yılı sonu itibariyle 12,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Ata, "2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 Ekim ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat ise 5 milyar 500 milyon dolara ulaşarak, 5 milyar dolar sınırının üzerinde tutundu. Sektörün son 3 ayda da benzer bir artış sergilemesi halinde, Türkiye'nin 2023 itibariyle küresel ligde ilk 10 içine girme ihtimali bulunuyor. 2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteyken, bugün proje sayısı 13 kattan daha fazla artarak 850 oldu. Proje hacmi ise 90 miyar dolara ulaştı" diye konuştu.

'SAVUNMA VE HAVACILIK ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ANKARA İLK SIRADA'

Ankara'nın savunma ve havacılık sanayi açısından önemine dikkat çeken Ata, "Geçen yıl sektörün elde ettiği 12,2 milyar liralık cironun yüzde 50'si Ankara'da kurulu savunma sanayi firmaları tarafından geçekleştirilmiştir. Savunma ve havacılık ürünleri ihracatında Ankara ilk sırada yer almaktadır. Savunma sanayi Ankara ilimizde yoğunlaşmıştır ve ilimizde var olan üniversitelerin de etkisiyle havacılık sanayi gelişmiş durumdadır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde, Ankara'da kurduğumuz Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli merkezlerinden biri olmaya adaydır. Bunun yanı sıra Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nde 288 firmamız faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı.