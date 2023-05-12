Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Niğde'de vatandaşların beğenisine sunuldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) tarafından üretilen elektrikli araç (T10X), tanıtım çalışmaları kapsamında Niğde'ye geldi. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 'Artık Türkiye yüzyılı başlıyor. "dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR ŞEHİR TURU ATTI

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Togg'u kullanarak şehir turu attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerli ve milli otomobil Togg, Niğde Belediyesi önünden hareket ederek şehir turu attıktan sonra tanıtımın yapılacağı Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ilerledi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Togg'u görmek isteyen binlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na akın etti. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

ARTIK TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLIYOR

"Dünyada ciddi şekilde ses getiren projelere imza atıyoruz "diyen Başkan Özdemir TOGG 'u Niğde'de görmekten mutluluk duyduğunu belirtiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gururu bizlere, Türk milletine yaşattı. Zaten İHA'larımız, SİHA'larımız havadaydı. Yakın bir zamanda savaş uçağımız KAAN havalarda olacak. Dünyada ciddi şekilde ses getiren projelere imza atıyoruz. Dünyada sayılı ülkede bulunan TCG Anadolu gemimiz, bir savaş gemimiz var, artık savaş uçağı gemimiz var. Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor."

TOGG NİĞDE HALKI TARAFINDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Saat 11.00'de gerçekleşen tanıtım Niğdeliler tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar TOGG'u görmek için saatler öncesinde alana geldi. Yağan yağmura rağmen yoğunluğun hiç azalmadığı meydanda vatandaşlar aracı yakından inceleyerek fotoğraf çektirdiler.