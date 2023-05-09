Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kapaklı'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için Kapaklı'ya getirilen Togg T10X Eski Belediye Meydanı'nda tanıtıldı.

Kapaklılı vatandaşlar TOGG'a yoğun ilgi gösterdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, TOGG'un Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kapaklılı vatandaşlardan Mahir Korkmaz, yerli ve milli olan aracı gördükleri için çok duygulu olduklarını söyledi.