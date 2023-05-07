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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bartın'da tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bartın'da tanıtımı yapıldı.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla kent turu atan Türkiye Otomobil Girişim Grubu ekibini, yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlar konfetiler ve alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 3 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Recep Özel, gazetecilere, 60 yıldır bekledikleri hayalin gerçek olduğunu belirterek, "Yurt dışından gelen yabancı arabalara biniyorduk. Şimdi gururlanıyoruz. Allah razı olsun reisimizden. Reisimiz oldukça, bu dünya, Türkiye'miz batmayacak. Reisin sayesinde daha çok yollar kat edeceğiz. Milli uçağımız, milli gemimiz her şeyimiz oldu. Arabamız da oldu Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

Aracı çok beğendiğini dile getiren Melike Sarıboğa da "Kırmızı en çok bayrağımıza yakışırdı. Bugün anladım ki Togg'a da çok yakışmış." dedi.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

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