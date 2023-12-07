Türkiye'nin İlk Akıllı Kütüphanesi Samsun'da Yapılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şehir Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk 'akıllı kütüphanesi' olacak. Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödüllü kütüphane, kendi elektriğini üretecek, atık suyunu arıtacak. Kütüphane, modern ve estetik tasarımıyla dikkat çekiyor ve 2025 yılında hizmete girecek.

Türkiye'nin ilk 'akıllı kütüphanesi' olacak

Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödüllü kütüphane, kendi elektriğini üretecek, atık suyunu arıtacak

Son teknoloji ürünü ödüllü Samsun Şehir Kütüphanesi'nin yüzde 15'i tamamlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şehir Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk 'akıllı kütüphanesi' olacak. Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödüllü kütüphane, kendi elektriğini üretecek, atık suyunu arıtacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Atakum ilçesinde inşa ediyor. Eski Türk-İş Eğitim Merkezi'nin olduğu 27 bin 570 metrekare alanda yapılan kütüphane inşaatı hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 15'e ulaştığı proje, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak.

Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi: Samsun Şehir Kütüphanesi

2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda 'Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi' ödülünü alan proje, modern ve estetik tasarımının yanı sıra işlevselliğiyle de dikkat çekiyor. 600 bin çeşide yakın kitap kapasitesine ve 1098 kişilik oturma alanına sahip Kütüphane, kitap kafesi, araştırma merkezi, sosyal mekanları, zeka oyunları atölyesi, işitme ve görme engelli bireyler için oluşturulmuş özel donatılı salonları, yaşam merkezleriyle de isminden söz ettiriyor. Kitap, dergi, gazete gibi dijital yayınlar ve online erişimi imkanlarına sahip olacak Kütüphane 7/24 sıcak çorba ikramıyla misafirlerini ağırlayacak.

Kendi elektriğini üretip, suyunu arıtacak

Kütüphanenin enerji ihtiyacı, optimum şartlarda dahi ışığı direkt elektriğe çeviren 'fotovoltaik' sistemli güneş panellerinden karşılanacak. Projede ayrıca mini atık su arıtma sistemi de yer alıyor. Su tasarrufu sağlanması amacıyla özel olarak tasarlanan arıtma sistemi, yüzey sularını toplayarak arıtacak. Arıtılan su ise projenin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılacak.

Başkan Demir: "2025 başlarında hizmete girecek"

Kütüphane projesindeki son duruma ilişkin açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehir Kütüphanesi yapı olarak sen teknoloji ile donatılacak. 'Akıllı kütüphane' olmasının yanı sıra çevre dostu da bir kütüphane. Suyunu arıtıp, tekrar kullanıma sunuyor. Doğal aydınlatmadan faydalanıyor ve üst kısmındaki enerji üretimi ile de tamamen kendi iç tüketimini yine kendisi karşılıyor. Binanın dışı doğal aydınlatmaya uygun olarak tasarlandı. Bu da şu ana kadar Türkiye'de hiçbir yapıda kullanılmıyor. 29 bin metrekareye yakın bir şehir kütüphanesi olacak. 600 bine yakın kitap sayısı ile de Türkiye'nin en büyük 10 kütüphanesi arasında yer alacak. Dijital kütüphane de burada olacak. Şehrin en kıymetli ve ulaşımı en kolay yerde 7/24 vatandaşa hizmet verecek. Dünyada şehir kütüphaneleri arasında da çok özel bir yeri var. Kütüphane; Londra'da kamu projeleri yarışmasında 'Avrupa'daki en iyi kamu mimarisi' ödülünü kazandı. Dünyadaki yarışmada kısa listeye girdi. 2024 Şubat ayında da orada yarışacak. Orada da dereceye girme şansı çok yüksek bir bina olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yaptığımız bu kütüphaneyi 2025 yılı başlarında hizmete sunacağız" dedi.

"Yeni doğum yapan anneleri de düşündük"

Kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Demir, "Kütüphanede ticari bölümler var. Onları satmayacağız, vakıf kurup öyle işletilmesini sağlayacağız. Gelen herkese 4 çeşit çorbayı ücretsiz olarak istediği zaman diliminde vereceğiz. İçerisinde çocuk, engelli, grup çalışma, bireysel çalışma, nitelikli çalışma, konferans, sempozyum, toplantı, basın-yayın, iletişim odaları olacak. Yeni doğum yapan anneler için de 2 aylıktan itibaren kütüphaneye gelip çocuklarını doktor gözetiminde olan bölüme bırakma fırsatı oluşturacağız. Dersini çalışan anne daha sonra çocuğunu doktor kontrolündeki ve her zaman izlenilen resmi görevlilerden alıp kütüphaneden ayrılabilecek" diye konuştu.

"Dünyanın en fonksiyonel kütüphanelerinden biri olacak"

Sadece Avrupa'nın değil dünyanın sayılı kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken Demir, şunları söyledi:

"Proje olarak bir şehri bir noktadan alıp başka bir noktaya taşıyacak en etkili projenin bu proje olduğuna inanıyorum. Bundan daha etkin bir proje olamaz. 1 milyon 400 bin insanın burada ders çalışıp, araştırma yaptığını düşünün. Çok elverişli, sağlıklı ve kolay ulaşılabilir bir ortamı var. Dünyanın en fonksiyonel kütüphanelerinden biri olacak. Bizim kütüphanemizdeki fonksiyonlar, dünya şehir kütüphanelerinde de yok. Harika ve kaliteli bir mimarisi var. Hem fiziki hem teknolojik hem materyal hem de lojistik olarak dünyanın parmakla gösterilen kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapmış olacağız."