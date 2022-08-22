Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünde sağ ve sol tabliye imalatı tamam

TÜRKİYE'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde, temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı.

TÜRKİYE'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde, temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı. 166 metre ayak uzunluğu sayesinde Toros Dağları üzerine kurulan viyadük, Eğiste Deresi'nin bulunduğu vadinin iki yakasını bir araya getirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2016'da başlanan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün kaba inşaatında sona gelindiğini açıkladı. Viyadüğün temel ve elevasyon imalatları ile sağ-sol tabliye imalatı tamamlandı. 166 metre ayak uzunluğu ve 1372 metrelik viyadük uzunluğu sayesinde Toros Dağları üzerine kurulan viyadük, Eğiste Deresi'nin bulunduğu vadinin iki yakasını bir araya getirecek. Viyadük, 2 farklı köprü şeklinde projelendirilirken, gidiş-geliş güzergahlarında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak araç trafiğine hizmet verecek. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak viyadüğün tamamlanmasıyla mevcut yoldan 4 bin 400 metre kısalma olacak. Türkiye'nin kuzey- güney aksının önemli arterlerinden olan Konya- Hadim- Taşkent- Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi sağlanacak. Vatandaşın akaryakıttan tasarruf etmesinin de öngörüldüğü projenin 2022'de tamamlanması bekleniyor.