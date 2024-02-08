Türkiye liderliğindeki 'Team Aware' projesi başarıyla tamamlandı

Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen, Türkiye'nin liderliğinde, HAVELSAN'ın koordinatörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Team Aware" projesinin final programı, 13 ülkeden 200'e yakın uzman ve personelin katılımıyla yapıldı.

AB ülkelerinden gelen 92 proje arasından birinci seçilen, dronla olay yeri tespiti ve giyilebilir teknolojileri içeren "Team Aware" projesinin final programı, Bursa'daki Odunluk Metro İstasyonu'nda yapıldı.

Programda, yabancı uzman ve kurumlar ile HAVELSAN, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire ve Akıllı Şehircilik Dairesi başkanlıkları ile Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden 200'ü aşkın personelle, kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatları düzenlendi.

Senaryo gereği, metro Nilüfer ile Odunluk istasyonları arasındaki tünelden geçerken meydana gelen depremde, vagon raylardan çıktı. Metrodaki yolcuların çeşitli yerlerinden yaralandığı olaya, ekipler son teknolojik donanımlarla müdahale etti.

Müdahale ekipleri, giyilebilir teknolojilerle donatılırken, ilk olarak buraya yönlendirilen dronla olay yeri ve yaralı tespitleri yapıldı.

Tespitin ardından yürüyebilecek durumdaki yolcular, raylar üzerinde çıkış noktasına yönlendirildi. Müdahale ekipleri de vagona girerek içerideki yaralılarda durum tespiti yaptı. Bu tespit, ekiplerin özel gözlükleri sayesinde kriz merkezinden de anlık takip edildi.

Gözlem ve tespitlerin ardından da devreye UMKE ekipleri girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi vagonda yapan ekipler, termal battaniyeye sardıkları yaralıları, sedyeyle raylar üzerinde istasyona kadar taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, yaptığı açıklamada, ortağı oldukları "Team Aware" projesinin final programı tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye olarak afet ve acil durum yönetiminde kurumsal kapasitenin artırılması, teknolojinin geliştirilmesi ve inovatif projelere çok önem verdiklerini belirten Tarım, "2018'de başlayan bu projeyle afet ve acil durum ekipleri ile itfaiye teşkilatımızda giyilebilir teknolojilerle olaylara müdahale yönetiminin inovatif olarak sağlanmasını amaçladık. Toplam 13 ülkeden yabancı uzmanlar ve 200'e yakın personelle kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatlarını gerçekleştirdik. Proje sonuçlarının ülkemiz ve şehrimiz için çok faydalı sonuçları olacağına inanıyoruz." dedi.