Türkiye İş Bankası, Workup Gaming Programı'nın ilk dönem mezunlarını tanıttı

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startup'ları destekleyen Türkiye İş Bankası'nın, Haziran ayında başlattığı, eğitim amaçlı oyun üreten girişimlere ve oyun stüdyolarına yönelik programı Workup Gaming'in ilk dönem girişimleri Demo Day etkinliğiyle mezun oldu.

Etkinlikte; oyununu büyüten, yatırım alan ve oyun geliştiren girişimler ile oyun stüdyoları, programdaki deneyimlerini anlattı. Networking etkinliğinde Workup Gaming programından mezun 10 girişim, iş modellerini ve yol haritalarını yatırımcılar, ekosistem paydaşları, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaşırken oyunlarını davetlilere denetme fırsatı da buldu.

AMAÇ, OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Demo Day'de yaptığı konuşmada, geleceğin yetkinliklerini yakalamak ve ülkemizde hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyun geliştiren ve geliştirmek isteyen startup'larla başladıkları yolculukta çok güzel sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Oyun dikeyindeki girişimcilerin ekosistemde önemli bir lokomotif haline geldiğine ve Türkiye'nin Avrupa pazarında İngiltere'den sonra oyun stüdyosu sayısında ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Lüle, "Genç, dinamik, mobil penetrasyonu yüksek ve oyunu seven bir pazar olarak globalde yakaladığımız başarı memnuniyet verici. Eğitim odaklı teknolojileri de ihraç ederek yeni hikayeler yazacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

4 GİRİŞİM 1,2 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye İş Bankası'nın ana desteğiyle, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Oyun alanında faaliyet gösteren startup'lar ve oyun stüdyoları, 6 ay süren program boyunca eğitim odaklı oyunlar üretti veya daha önce geliştirdikleri oyunları geliştirdi ve ölçeklendirdi. Program süresince 4 girişim 1,2 milyon ABD doları tutarında yatırım aldı.

Program kapsamında sunulan imkanlar sayesinde girişimciler; alanında uzman 15 mentor ile 60 saatin üzerinde görüşme yaptı, 11 eğitim ve 4 teknik çalıştay ile becerilerini geliştirdi. Oluşturulan topluluk sayesinde 3 girişim yeni çalışanlar kazandı.

WORKUP GAMİNG İLK DÖNEM MEZUNLARI

Kidlab: 2-8 yaş arası çocukların teknolojiyi verimli kullanması amacıyla geliştirilmiş, içerisinde zeka geliştirici aktiviteler bulunan ve ebeveynlere çocuk gelişimi/eğitimi hakkında bilgilendirici içerikler sunan oyunlar üreten oyun stüdyosu.

Compactive: Yenilikçi mekaniklere sahip casual oyunlar ve oyun geliştiricilerinin kullanabileceği teknolojiler geliştiren oyun stüdyosu.

Hyperactive: Hareketli aktivitelerle desteklenen, interaktif ve yapay zeka temelli eğitici oyunlar geliştirmeyi hedefleyen oyun stüdyosu.

Yuyuto: Strateji ve simülasyon oyunlarına odaklanan, Ticarium adlı oyunuyla beraber online mobil oyunlar geliştiren ve yayınlayan oyun stüdyosu.

Funrika: Hybrid casual oyunları piyasaya süren ve eğitim alanında dijital oyun geliştirme tecrübesine uzun süredir sahip deneyimli oyun stüdyosu.

Tunga Games: Dijital oyun sektöründe, düşünmeyi tetikleyen, anlayarak öğrenmeyi sağlayan, daha ileri öğrenmeler için temel oluşturan becerileri hedefleyen öğrenme araçlarının yer aldığı eğitici oyunlar ve sosyal oyunlar üreten oyun stüdyosu.

Pangea VR: 12 yaş altı çocuklar için eğitici konsol oyunları geliştirmeyi, ilgi çekici oyun, renkli karakterler ve basitleştirilmiş kontroller sayesinde çocuklar eğlenirken onlara önemli beceriler edindirmeyi; küresel ısınmayı, sürdürülebilirliği ve çevre dostu olmayı öğretmeyi amaçlayan oyun stüdyosu.

Funly: Hem eğitici hem de eğlenceli oyunlar üreterek çocukların ve gençlerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmelerini hedefleyen oyun stüdyosu.

OYEDU: Ortaokul ve lise müfredatını mobil uygulamada oyunlaştırma ile sunarak, öğrencilerin sanal dünyaya ilgisini eğitime odaklayan ve bu sayede sosyal etki yaratmayı planlayan eğitim teknolojileri girişimi.

Gamester: Sosyal etkileşim, rekabet ve eğlence odaklı oyunlar geliştirmek üzere kurulan ve global oyun sektörünün trendleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden tecrübeli oyun stüdyosu.