Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Güncelleme:

Türkiye, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda gazeteci Serkan Ocak'ın bronz madalya kazanmasıyla bir kez daha madalya aldı.

Türkiye, bu yıl Kazakistan'da yapılan Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda yine madalya aldı. Gazeteci Serkan Ocak, yarışmada bronz madalya kazandı.

Dünyanın dört bir yanından 123 gazetecinin katıldığı Kazakistan'da yapılan Dünya Gazeteciler Kayak Şampiyonası'nda, Türkiye yine madalya aldı. Gazeteci Serkan Ocak, Almatı şehrine 15 kilometre uzaklıktaki Alatau kayaklı koşu kompleksinde düzenlenen genç erkekler 5 kilometre kayaklı koşu kategorisindeki zorlu mücadeleyi üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı. Ocak geçen yıl aynı yarışta birinci gelerek altın madalya almıştı.

Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü'nün (SCIJ) geleneksel kış buluşması bu yıl 3-10 Mart tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapıldı. Kulübün 69. Genel Kurulu'na 24 üye ülkenin yanı sıra, üç konuk ülkeden 123 gazeteci katıldı. Şehir merkezinden sadece 25 kilometre uzaklıktaki Shymbulak (Çimbulak) Kayak Merkezi'nde Büyük Slalom ve Kayaklı koşu kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi gazeteciler Gamze Düşmez, Barçın Yinanç, Deniz Çiyan Ünal, Doğan Satmış ve Serkan Ocak temsil etti.

YARIŞLAR SHYMBULAK'TA YAPILDI

69'uncu buluşmanın ev sahibi Kazakistan'ın eski başkenti Almatı yakınlarındaki Shymbulak Kayak Merkezi, Orta Asya'nın en büyük kış turizmi merkezi olarak biliniyor. Kayak merkezinde kasımdan mayısa kadar kayak yapılabiliyor. Shymbulak, yazın da dağ yürüyüşü yapmak isteyenler ve dağ bisikletçileri tarafından tercih ediliyor.

Almatı'daki buluşmada Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'daki çeşitli ülkelerden gelen gazeteciler, oturumlarda küresel ısınmanın genel olarak turizme ve özel olarak da kayak turizmine etkilerini ve yapay zekanın basın sektöründe yaptığı değişimi konuştu. Bu arada ev sahibi Kazaklar da kendi kültürlerine dönük seminerler verdi. Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e iki kez tırmanan Kazakistanlı ünlü dağcı Maksut Cumayev de organizasyona onur konuğu olarak katıldı ve konuk gazetecilere tecrübelerini anlattı.

KULÜBÜN BAŞKAN YARDIMCILIĞINI TÜRK GAZETECİ ÜSTLENİYOR

Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü, Soğuk Savaş'ın başlarında, demir perde ülkeleri ile batı ülkeleri arasında iki kutuptan gazetecileri kaynaştırmak amacıyla 1955'te kuruldu. Kulüp, soğuk savaşın sona ermesinden sonra da her yıl farklı bir ülkede kayak şampiyonası düzenleme geleneğini bugüne dek sürdürdü. 1000'den fazla gazeteci üyesi bulunan kulübün başkanlığını Kanadalı gazeteci Frederick Wallace yapıyor, başkan yardımcısı ise Türk gazeteci Gamze Düşmez. Kulüp, 2012 yılı Genel Kurulu'nu İstanbul ve Erzurum'da düzenlemiş, yaklaşık 200 kayak sever gazeteci Palandöken Kayak Merkezi'ndeki şampiyonada yarışmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kazakistan Türkiye Dünya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title