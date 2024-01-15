Türkiye'deki Üniversitelerin Yüzde 44,3'ü Dumansız Hava Sahası İlan Edildi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Üniversiteler hem tütün ürünlerinin kullanımının hem tütün kullanımına özendirmenin hem de pasif içiciliğin önlenmesine yönelik örnek uygulamalar yürütüyor. YÖK'ün üniversitelerin çalışmalarına ilişkin verilerden yaptığı araştırma, bu konuda önemli mesafe alındığını ortaya koydu. Buna göre Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkelerindeki açık alanların yüzde 44,3'ünü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi" açıklamasını yaptı.

YÖK, üniversite yerleşkelerindeki dumansız hava sahalarına ilişkin yaptığı araştırmayla ilgili açıklama yaptı. Araştırmaya göre üniversite kampüslerindeki açık alanlarda 'dumansız hava sahası' uygulamasının yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDEN 130'UNUN AÇIK ALANLARININ YÜZDE 44,3'Ü 'DUMANSIZ HAVA SAHASI' İLAN EDİLDİ"

"Üniversiteler hem tütün ürünlerinin kullanımının hem tütün kullanımına özendirmenin hem de pasif içiciliğin önlenmesine yönelik örnek uygulamalar yürütüyor. YÖK'ün üniversitelerin çalışmalarına ilişkin verilerden yaptığı araştırma, bu konuda önemli mesafe alındığını ortaya koydu. Buna göre Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkelerindeki açık alanların yüzde 44,3'ünü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi. Üniversiteler, 'dumansız kampüs', 'tütünsüz üniversite', 'dumansız üniversite' gibi tanımlamalarla senatoları tarafından belirlenen usul ve esasları; internet sitelerinden, sosyal medyadan ve kampüslerde farklı noktalara yerleştirilen tabela ve uyarı yazılarıyla paylaşarak sahada sıkı takip yapıyor.

"ÜNİVERSİTELERİN TEK TEK YAPTIKLARI UYGULAMALARIN DIŞINDA, ORTAK İNİSİYATİFLE BELİRLEDİKLERİ KURALLAR DA BULUNUYOR"

Üniversiteler tütün ürünleri kullanımını önleme uygulamalarının yanı sıra bu alışkanlıktan nasıl kurtulunabileceğine ilişkin çözüm önerileri de paylaşıyor. Üniversitelerin kurum olarak tek tek yaptıkları uygulamaların dışında, ortak inisiyatifle belirledikleri kurallar da bulunuyor. Hacettepe, Başkent ve Bilkent üniversitelerinin ortak hazırladıkları 'Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım' başlıklı rehberde de 'tütünsüz üniversite' hedefini benimseyen üniversitelerin izlemesi ve uygulaması gereken çerçeve çiziliyor."